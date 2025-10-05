Adelsexperte: Prinzessinnen Eugenie & Beatrice zu Weihnachten in schwieriger Lage

Die Affäre um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein lässt die britische Königsfamilie nicht los. Nach Prinz Andrew wurde kürzlich auch dessen Ex-Frau Sarah Ferguson wegen ihrer Verbindung zu dem 2019 gestorbenen US-Multimillionär für Wohltätigkeitsorganisationen zur Belastung. Wie eine Sprecherin der Organisation Julia's House auf Anfrage bestätigte, beendete die Trägerorganisation mehrerer Kinderhospize die Zusammenarbeit mit "Fergie", wie sie in Großbritannien meist genannt wird. Es wäre "unangemessen", wenn sie weiterhin als Schirmherrin tätig wäre, hieß es in einer knappen Mitteilung.

"Salz in ihren Wunden" Die britische Yellow Press mutmaßt, dass Andrew und Fergie darum auch keine Einladung für das traditionelle Weihnachtsfeste auf Schloss Sandringham bekommen werden. Ihre Töchter, die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice sollen sich dem britischen Adelskommentator Phil Dampier in einem Loyalitäts-Konflikt befinden. "Wenn sich herausstellt, dass sie nicht eingeladen sind oder selbst beschließen, nicht zu gehen, dann wird es für Prinzessin Beatrice und Eugenie sehr schwierig. Sie könnten es als unfair empfinden, zu gehen, wenn ihre Eltern nicht dabei sind, und das würde einfach Salz in ihre Wunden streuen", so Dampier im Gespräch mit der Zeitung Daily Mail. Und weiter: "Der König hat eine Schwäche für Beatrice und Eugenie und bedauert die Situation, in der sie sich befinden. Es ist also ein echtes Dilemma für ihn, auf das er gerne verzichten würde." William könnte sich wünschen, mit Beatrice und Eugenie zu feiern. Dampier: "Er hat ein gutes Verhältnis zu seinen Cousinen."

Jeffrey Epstein, der einst in höchsten Kreisen verkehrte, hatte einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen. Prinz Andrew kostete die Freundschaft mit Epstein seinen Platz im engeren Kreis der Royals. Eines der Opfer warf ihm vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Der 65-Jährige stritt die Vorwürfe stets ab, eine Klage endete mit einem Vergleich. Andrew verlor Andrew seine Rolle als offizieller Vertreter des Königshauses, militärische Ränge und Schirmherrschaften. Offiziell Stellung bezieht die Royal Family trotzdem weiterhin nicht.

Anlaufstellen und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt Sind Sie Opfer einer Straftat geworden? Informationen, kostenlose Beratung und Unterstützung erhalten Sie bei der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING. Telefonberatung unter: 0800 112 112 Wenn Gewalt oder Missbrauch einen Ihrer Angehörigen, Bekannten, eine Schülerin oder einen Schüler betreffen, dann wenden Sie sich an die Beratungsstelle Die möwe.Telefonberatung unter: 01 532 15 15 Wenn Sie als Frau von Gewalt betroffen sind, wenden Sie sich an die Frauenhelpline. Die Beratungs- und Hilfsangebote sind kostenlos und das Team rund um die Uhr erreichbar. Telefonberatung unter: 0800 222 555