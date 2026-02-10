Adelsexperte: "Eugenie und Beatrice fühlen sich von Vater Andrew getäuscht"

Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate zeigten sich besorgt über den Epstein-Skandal, in den auch der ehemalige britische Prinz Andrew verwickelt ist. "Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin über die anhaltenden Enthüllungen zutiefst besorgt sind", hieß es aus dem Kensington-Palast mehreren Medienberichten zufolge. "Ihre Gedanken sind weiterhin bei den Opfern." Dass sich Mitglieder der royalen Familie zu solchen Vorgängen äußern, gilt als ungewöhnlich. Bisher hatte sich das britische Königshaus mit Äußerungen zurückgehalten. Der jüngere Bruder von Charles III., der als Bürgerlicher nur noch Andrew Mountbatten-Windsor heißt, war in den jüngst veröffentlichten Dokumenten aus den Epstein-Akten prominent aufgetaucht. Der 65-Jährige pflegte eine enge Freundschaft zu Jeffrey Epstein, der über Jahre einen Missbrauchsring betrieben hatte, dem Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb Epstein in Haft.

Dem Autor ("The Windsor Legacy") und Adelsexperten Robert Jobson zufolge sind auch Andrews Töchter, die Prinzessinen Eugenie und Beatrice irritiert von den Enthüllungen. "Sie sind ziemlich hin- und hergerissen, weil sie (ihrem Vater) geglaubt haben", sagt Jobson dem US-People-Magazin. "Genau wie die verstorbene Königin und Charles hat Andrew ihnen allen dieselbe Geschichte erzählt – dass er nichts Falsches getan habe. Meiner Meinung nach fühlen sie sich durch die ganze Sache ziemlich getäuscht." Eugenie und Beatrice würden nun mit den Konsequenzen kämpfen. "Ich glaube, dass sie ihrem Vater geglaubt haben, und jetzt hat sich das alles gegen sie gewendet". Besonders Eugenie halte die Situation nur "sehr schwer" aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Hannah McKay Die Prinzessinen Eugenie (links) und Beatrice

Zuletzt wurde etwa auch öffentlich, dass der tief in den Skandal verwickelte Andrew Sexualstraftäter Epstein gemeinsam mit einer Frau aus Rumänien zum Abendessen in den Buckingham Palace eingeladen haben solle. Neu veröffentlichte Mails in dem Fall legen der Nachrichtenagentur PA zufolge nahe, dass die Einladung im September 2010 ausgesprochen wurde. Die Frau soll Teil einer Gruppe gewesen sein, die Epstein in London begleitet habe.

Epsteins Begleitung sollte "Leben in die Bude" bringen Vor dem Treffen hatte Epstein Andrew demnach geschrieben, um eine Zeit für das gemeinsame Abendessen zu vereinbaren. Darauf soll Andrew geantwortet haben: "Großartig! Wo willst du hingehen - in den Buckingham Palace oder in einen privaten Raum oder ein Restaurant?" Später soll Epstein Andrew geschrieben haben: "Ich möchte Zeit mit dir allein verbringen, aber ich bin hier mit (Namen geschwärzt). Soll ich sie alle mitbringen, um etwas Leben in die Bude zu bringen?" Andrew soll das bejaht haben. Außerdem soll Epstein geschrieben haben: "Bringe noch eine Rumänin (Name geschwärzt) mit, sehr süß." Über die weiteren Pläne, anwesenden Personen und den Verlauf des Abends gibt es laut PA keine Angaben. Am nächsten Tag soll Epstein aber an Andrew geschrieben haben: "Hat viel Spaß gemacht, später mehr." Den Angaben zufolge soll der US-Geschäftsmann der Frau zudem gesagt haben, Andrew habe sie "schön" gefunden.

Anlaufstellen und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt Sind Sie Opfer einer Straftat geworden? Informationen, kostenlose Beratung und Unterstützung erhalten Sie bei der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING. Telefonberatung unter: 0800 112 112 Wenn Gewalt oder Missbrauch einen Ihrer Angehörigen, Bekannten, eine Schülerin oder einen Schüler betreffen, dann wenden Sie sich an die Beratungsstelle Die möwe.Telefonberatung unter: 01 532 15 15 Wenn Sie als Frau von Gewalt betroffen sind, wenden Sie sich an die Frauenhelpline. Die Beratungs- und Hilfsangebote sind kostenlos und das Team rund um die Uhr erreichbar. Telefonberatung unter: 0800 222 555