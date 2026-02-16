Adelsexperte: Britische Königsfamilie steht derzeit "an einem Scheideweg"

Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor wird am 19. Februar 66 Jahre alt. An eine Feier im idyllischen Sandringham ist nicht zu denken. Der jüngere Bruder von König Charles III. ist tief in den Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verwickelt. Wenig zu feiern und ein Problem in puncto Popularität hat in diesen Tagen jedoch nicht nur Andrew selbst. Inmitten der Königsfamilie dürfte es derzeit nur wenige geben, die die Korken knallen lassen. Auch auf ihren Schultern lasten die Anschuldigungen, die zuletzt bekannt wurden, schwer. Eines der Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, warf Andrew vor, sie mehrmals missbraucht zu haben, unter anderem als Minderjährige. Auch diese Vorwürfe wies Andrew stets zurück, eine Zivilklage der mittlerweile gestorbenen Giuffre endete in einem Vergleich.

Was wusste König Charles? Was wusste die Familie über Andrews mutmaßliche Machenschaften, allen voran sein Bruder König Charles? Es ist die eine Frage, die den edlen Anstrich der Royals dieser Tage verblassen lässt und dem König aktuell auch bei öffentlichen Auftritten entgegengerufen wird. Vermutlich auch deswegen griff Charles zuletzt erneut durch und erklärte öffentlich, die Polizei bei etwaigen Ermittlungen gegen Andrew unterstützen zu wollen - ein ungewöhnlicher Akt für die sonst unter so vielen ungeschriebenen Gesetzen handelnden Royals.