20 Jahre verheiratet: Charles' und Camillas nobles Ehe-Geheimnis

Seit 20 Jahren sind König Charles III. und seine Frau Camilla nun verheiratet. Ihren Hochzeitstag am 9. April verbrachten sie in Italien bei einem Staatsbesuch.

Camilla und Charles sind nicht rund um die Uhr zusammen

Charles und Camilla treten als Einheit auf - und legen trotzdem Wert darauf, auch mal allein zu sein, so die britische Adelsexpertin Jennie Bond. "Vielleicht ist ein Geheimnis ihrer glücklichen Ehe, dass sie darauf achten, Zeit getrennt zu verbringen", so Bond im Gespräch mit der Zeitung Express. Die Königin verbringe Zeit mit ihren fünf Enkelkindern in ihrem eigenen noblen Privatanwesen Ray Mill. Dort könne sie sich "völlig entspannen" und "eine Pause vom 'Königin-Sein' einlegen". Lange voneinander getrennt seien Camilla und Charles nicht - doch die "kurzen Zeiträume der Trennung halten ihre Beziehung zweifellos frisch", so Bond. Adelsexperte und Autor Robert Jobson pflichtet dem bei: "Ihre Ehe ist eine Musterbeispiel dafür, wie Unabhängigkeit eine Partnerschaft aufwerten kann, statt sie zu beeinträchtigen. Vor allem hat Camilla der Monarchie eine gewisse Glaubwürdigkeit verliehen. Ihre Herzlichkeit, ihr Witz und ihr bodenständiges Wesen haben sie zu einer festen Größe in der königlichen Familie gemacht."