"Royales Versteckspiel": Werden sich Harry & Meghan und William & Kate in UK treffen?

Der britische Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan werden am 5. September in der englischen Stadt Manchester erwartet. Das Datum markiert den Beginn ihrer Europa-Reise, die sie einen Tag sp├Ąter auch nach Deutschland f├╝hrt. Dort werden sie an einer Veranstaltung zu den Invictus Games in D├╝sseldorf teilnehmen. Das inzwischen im US-Bundesstaat Kalifornien lebende Paar werde in Europa einige Wohlt├Ątigkeitsorganisationen besuchen, die ihnen besonders am Herzen liegen, hie├č es in einer Mitteilung. Darunter sei auch ein Event in Deutschland am 6. September im Vorfeld der Invictus Games, die kommendes Jahr in D├╝sseldorf ausgetragen werden sollen. Am 8. September geht es dann nochmals nach Gro├čbritannien. Die beiden seien "hocherfreut", so die Mitteilung.