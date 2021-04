Royaler Rekordhalter: Schwedens König Carl Gustaf wird 75

Schwedens König Carl XVI. Gustaf ist seit fast einem halben Jahrhundert Staatsoberhaupt, so lange wie kein schwedischer König vor ihm. Am Freitag (30. April) wird er 75 Jahre alt. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Feierlichkeiten aus: Der Monarch und Königin Silvia werden in sehr begrenzter Form im Schloss in Stockholm feiern.

So feiert Carl Gustaf seinen 75er

Der König empfängt am Vormittag einige Offizielle wie Regierungschef Stefan Löfven, mittags werden zu seinen Ehren an mehreren Orten in Schweden Salutschüsse abgefeuert. Am Nachmittag kommen noch ein paar wenige Vertreter der Streitkräfte beim König vorbei - das war's. Eine große Geburtstagsparty ist in Pandemiezeiten nicht möglich. Einen Geburtstagswunsch hat Carl Gustaf dennoch: Wer ihm ein Geschenk machen will, der soll etwas an die Stadtmissionen spenden, die in ganz Schweden Bedürftigen helfen.

Diese Volksnähe musste Carl Gustaf in seinem bewegten Leben erst lernen. Er ist am 30. April 1946 um 10.20 Uhr auf Schloss Haga nahe Stockholm zur Welt gekommen. Schon früh erlitt seine Familie, zu der gleich vier ältere Schwestern zählten, ein trauriges Schicksal: Als der künftige König nicht einmal ein Jahr alt war, kam sein Vater bei einem Flugzeugabsturz in Kopenhagen ums Leben. Der junge Carl Gustaf wuchs somit in dem Bewusstsein auf, eines Tages nach dem Tod seines Großvaters Gustav VI. Adolf den Thron zu besteigen.