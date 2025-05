Rosie O’Donnell optisch verändert: "Kann nicht glauben, dass ich das bin"

Auch den Hashtag #bodydismorphia ergänzte O'Donnell. Betroffene einer sogenannten körperdysmorphen Störung leiden an einer verzerrten Wahrnehmung ihrer Erscheinung oder beschäftigen sich oft stundenlang mit einem körperlichen Makel, den man objektiv nicht als solchen erkennt oder der sehr gering ausgeprägt ist.

Neustart in Irland

O'Donnell machte kürzlich auch öffentlich, wegen der politischen Situation in den USA nach Irland ausgewandert zu sein. Obwohl sie nie daran gedacht habe, in ein anderes Land zu ziehen, sei es nun das Beste für sich und ihr zwölfjähriges Kind, sagte die 63-Jährige im März in einem Video auf Tiktok. "Ich vermisse meine anderen Kinder, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse viele Dinge aus dem Leben zu Hause." Aber erst, wenn es sicher ist, dass alle Menschen in Amerika gleiche Rechte haben, werde sie über eine Rückkehr nachdenken. "Es war herzzerreißend zu sehen, was politisch passiert", sagte die lesbische Komikerin weiter.