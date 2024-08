Rosa Doherty erfüllt verstorbenen Tochter Shannen einen ihrer letzten Wünsche

"Natürlich bin ich nicht sie. Ich bin nicht so redegewandt wie sie", so Rosa Doherty in der neuesten Folge mit dem Titel "Let's Be Clear...Continues" ("Let's Be Clear...Geht weiter"). "Aber ich bin für euch alle da, und ich hoffe, ihr seid alle für mich da." Das Projekt habe ihrer Tochter "so viel bedeutet, denn es hat es ihr ermöglicht, ihre Geschichte zu erzählen", schilderte sie. "Im Laufe der Jahre gab es so viele Geschichten und Unwahrheiten und Dinge, die durcheinandergeraten sind, dass sie schließlich sagte: 'Ich will das machen, und ich habe so viele Leute, die mir über die Jahre gefolgt sind und mich unterstützt haben, und ich will ihnen einfach ermöglichen, zu hören, wie mein Leben wirklich ist'", so Doherty weiter.