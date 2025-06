Ronald Fenty: Vater von Popstar Rihanna verstorben

Ronald Fenty , der Vater von Popstar Rihanna , ist dem Portal Starcom Network zufolge nach kurzer Krankheit in Los Angeles verstorben. Er wurde 70 Jahre alt. Seine Familie soll zum Zeitpunkt des Todes im Cedars-Sinai Medical Center an seiner Seite gewesen sein.

Als Jugendliche war die auf Barbados geborene Sängerin Rihanna bei einem Talentwettbewerb entdeckt worden. Musikproduzent Evan Rogers holte Rihanna nach New York. 2005 erscheint die erste Single mit dem Titel "Pon de Replay" und schießt direkt in die Charts. Von da an geht es Schlag auf Schlag. Die Single "Umbrella" aus dem Album "Good Girl Gone Bad" aus dem Jahr 2007 verschafft der Sängerin den Durchbruch. Und zugleich hat sie sich ein neues, gereiftes Image zugelegt.

2009 gerät sie privat in die Schlagzeilen: Es geht um Schläge ihres damaligen Freundes Chris Brown. Monate später äußert sich die Sängerin in einem Interview dazu und sagt, was ihr passiert sei, könne jedem passieren. So richtete sie den Fokus auf das Thema häusliche Gewalt - und die Menschen auf Barbados nahmen ebenso Anteil wie an den Erfolgen Rihannas. Die baut sich Stück für Stück ein milliardenschweres Imperium auf.