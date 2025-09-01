"Amerika ist eine Katastrophe": Robin Wright lebt nun in England

Robin Wright zieht das ländliche England Los Angeles vor. "Ich liebe es in diesem Land. Es gibt die Freiheit, man selbst zu sein. Die Menschen sind so freundlich", sagte die Schauspielerin ("House of Cards", "Forrest Gump") gegenüber The Times.

Die Schauspielerin verbrachte die vergangenen Jahre demnach überwiegend in Großbritannien, mietete eine Reihe von Häusern in der ländlichen Gegend westlich von London.

"Die Menschen leben. Sie sitzen nicht im Stau, panisch am Telefon und essen ein Sandwich. Das sind die größten Teile von Amerika", sagte Wright. Dort drehe sich alles um Hektik, Wettbewerb und Geschwindigkeit. "Amerika ist eine Katastrophe", sagte die 59-Jährige.