Robin Williams wäre 72 geworden: Sohn Zachary mit emotionalen Worten

Nach dem Tod des Oscar-Preisträgers Williams hatte sich dessen Frau völlig erschüttert gezeigt. "Heute Morgen habe ich meinen Ehemann und meinen besten Freund verloren und die Welt einen ihrer beliebtesten Schauspieler und liebenswürdigsten Menschen", schrieb Susan Schneider damals in einer Erklärung. "Mein Herz ist völlig gebrochen."

Williams war am 11. August 2014 tot in seinem Haus im nordkalifornischen Tiburon aufgefunden worden. Seit dem erinner Zachary und Schwester Zelda immer wieder an ihren Vater. Neben den beiden hatte Williams noch Sohn Cody.