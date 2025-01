Robert Pattinsons Baby hat "unglaublichen" Geruch: "Riecht nicht wie andere Babys"

Der Geruch helfe ihm, seine Tochter zu "identifizieren". "Sie riecht nicht wie andere Babys", fügte er hinzu.

Nicht nur privat hat Robert Pattinson alle Hände voll zu tun. Aktuell bewirbt der Schauspieler seinen kommenden Film "Mickey 17". Diese Woche nahm er zusammen mit Regisseur Bong Joon Ho an einer Pressekonferenz in Südkorea teil.

Pattinson und Waterhouse haben "viele Veränderungen" durchgemacht, seit sie 2023 zusammengezogen seien, so der Insider. Ende März wurden die beiden in Los Angeles mit einem Kinderwagen gesichtet. "Sie könnten nicht glücklicher sein", so die Quelle gegenüber Us Weekly. "Rob hat eine ganz andere Seite von Suki kennengelernt, seit sie Mutter ist", so der namentlich nicht genannte Insider. "Er hat so viel Respekt vor Suki und sie hat sich wie ein absolutes Naturtalent an die Mutterschaft angepasst."

Im Dezember 2023 berichtete das People-Magazin, dass das Paar "ja" sagen will. "Sie sind verlobt. Sie wollen beide verheiratet sein. Es ist wichtig für sie", so ein Insider.