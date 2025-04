Robert de Niro: Sein Kind outet sich als trans

Die 29-jährige Tochter von Robert de Niro , Airyn de Niro , hat sich in einem aktuellen Interview als trans geoutet. Seit Herbst vergangenen Jahres lasse sie sich auch hormonell behandeln, um ihren persönlichen "Geschlechtsweg" weiterhin beschreiten zu können. Ihr Geburtsname lautet Aaron Kendrick .

"Arielle" hatte Einfluss auf ihre trans Identität

Im Gespräch mit dem Magazin Them äußerte sich de Niro auch über ihre Vorbilder und Inspirationsquellen, die teils durchaus überraschend sind: So hatte die Realversion des Disney-Films "Arielle, die Meerjungfrau" aus dem Jahr 2023 und mit Halle Bailey in der Hauptrolle, einen enormen Einfluss auf ihre trans Identität.

Der Wendepunkt als trans Frau kam für sie, als sie ihren ersten Termin in einem Friseursalon für Schwarze Frauen buchte. "Ich denke, ein großer Teil meiner Transition ist auch auf den Einfluss zurückzuführen, den Schwarze Frauen auf mich hatten." Das Bewusstsein und der Stolz, dem "Schwarzen Geschlecht" anzugehören, lässt de Niro noch näher an ihre neue Identität heranrücken, sagt sie im Interview.

Aber auch prominente trans Persönlichkeiten wie Michaela Jaé Rodriguez oder Laverne Cox geben Airyn de Niro, deren Geburtsname den Mut, zu sich selbst zu stehen. "Wenn trans Frauen ehrlich und offen sind, vor allem in öffentlichen Räumen wie den Sozialen Medien, und wenn man sie in ihrem Erfolg sieht, dann denke ich: Weißt du was? Vielleicht ist es für mich noch nicht zu spät. Vielleicht kann ich damit anfangen."