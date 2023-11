Rita Ora machte Partner Taika Heiratsantrag: "Wollte es nicht langsam angehen"

Rita Ora lässt sich von der Liebe inspirieren

Rita Ora hat sich im Musikgeschäft schon vor rund 15 Jahren einen Namen gemacht, zunächst als Gastsängerin von Jay-Z oder Craig David. Nach ihrem Debütalbum "Ora" (2012) und dem Nachfolger "Phoenix" (2018) brachte die Britin im Juli ihr erst drittes Album "You & I" auf den Markt. "Ich ziehe nicht nur sehr viel Inspiration aus meiner Ehe und meiner Beziehung - dieses Album ist von Liebe geprägt", sagte Ora. "Es klingt wie ein Klischee, aber es ist wahr: Ich lasse mich stets von Liebe inspirieren."

In der Single "Don't Think Twice" singt Ora etwa über die aufregende Anfangszeit ihrer Beziehung und in "Waiting For You" über die lange Zeit des Wartens auf den Richtigen. "'You & I' habe ich am Tag nach meiner Hochzeit geschrieben, ich hatte noch einen ziemlichen Kater und war emotional noch total überwältigt. Ich dachte: Mal schauen, was passiert", so Ora.