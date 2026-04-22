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Rihanna erstmals mit drittem Kind auf Magazin-Cover

Zu sehen ist der Mega-Popstar auf der Titelseite des "W Magazine".
22.04.2026, 07:02

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Rihanna blickt mit dunklem Haar und auffälligem Ohrschmuck in die Kamera.

Die Sängerin Rihanna hat sich erstmals mit ihrer im September geborenen Tochter Rocki auf einem Magazin-Cover gezeigt. 

Für das Fotoshooting war das kleine Mädchen dem "W Magazine" zufolge komplett in eigens für sie entworfene Kleidungsstücke von Dior gekleidet. 

Die aus Barbados stammende 38-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Musik-Stars der Welt. Seit 2020 ist sie mit dem 37-jährigen Rapper Asap Rocky zusammen. 2022 kam ihr Sohn RZA zur Welt, 2023 folgte der kleine Riot.

Pop Rihanna
Agenturen, msim  | 

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