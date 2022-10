Riesen-Summe: So viel verdiente Draco-Darsteller Tom Felton pro Minute für "Harry Potter"

Als Bösewicht und Slytherin-Schüler Draco Malfoy ist Darsteller Tom Felton (35) in den "Harry Potter"-Filmen überaus präsent. Dabei war er in allen acht Filmen gerade einmal 31 Minuten lang zu sehen, wie das Portal "IMDb" zusammengezählt hat.Trotz relativ kurzer Bildschirmzeit hat Felton aber ordentlich abkassiert, rund 16 Millionen Euro verdiente er, also pro Sendeminute 451.613 Euro.