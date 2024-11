Richard Gere: Meine Frau hielt mich bei erstem Treffen für George Clooney

Die meisten Paare behalten ihre erste Begegnung lebhaft in Erinnerung. So auch Holllywoodstar Richard Gere und seine Ehefrau Alejandra Silva .

Als Sohn eines Versicherungsvertreters Homer George Gere und einer Hausfrau wurde Richard Gere in Philadelphia geboren. Er wuchs auf einer Farm bei Syracuse, New York, auf. Seit den 1960ern arbeitet er als Schauspieler. Zunächst performte er am Broadway. Seine erste Filmrolle hatte Gere in "Der einsame Job" (1975). Seither dreht er jedes Jahr mindestens einen Kinofilm.

1993 sowie 1999 wurde er zum Sexiest Man Alive des People Magazine gekürt.

Richard Gere zum dritten Mal verheiratet

Von 1991 bis 1995 war Gere mit dem Top-Model Cindy Crawford verheiratet. Später war er mit der Schauspielerin Carey Lowell liiert. 2000 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Das Paar heiratete 2002, trennte sich im September 2013 und wurde im Oktober 2016 geschieden.

2018 heiratete Gere und Alejandra Silva, zunächst standesamtlich und dann nach einer buddhistischen Zeremonie auf seiner Ranch in New York. Im Februar 2019 wurde ihr erstes gemeinsames Kind geboren. 2020 wurden sie erneut Eltern.