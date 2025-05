Der Entertainer, Autor, Moderator und LGBTQIA+-Aktivist ist eine schillernde Figur der deutschen TV-Landschaft und gern gesehener Red-Carpet-Gast – so auch in Cannes, wo ihn der KURIER im Zuge der legendären Magnum-Party zum Interview getroffen hat.

„Ich liebe Cannes, vor allem während der Filmfestspiele. Ich habe das Gefühl, man trifft hier mehr Hollywoodstars als in Hollywood. Für mich ist es jedes Jahr ein Riesenprivileg, hier zu sein“, so Riccardo Simonetti (32).

Überhaupt würde sich derzeit vieles wieder rückschrittlich entwickeln. „Ich glaube, dass wir gerade wieder einer massiven Welle von Homophobie ausgesetzt sind. Vor zehn Jahren sah die Situation bestimmt anders aus. Vielleicht war es rechtlich noch nicht so, wie es jetzt ist, aber trotzdem hab ich das Gefühl, in der Gesellschaft gab es weniger Hass.“

„Das finde ich schon ein bisschen schwierig. Ich finde, dass man eine gewisse Art von Etikette einhalten soll, aber gerade in Cannes, wo jede zweite Frau oben ohne am Strand liegt, sollte man auf dem Roten Teppich Individualität zelebrieren, denn natürlich profitiert das Filmfestival extrem davon, dass schöne Outfits getragen werden. Und dass man dann auf einmal keine langen Schleppen mehr tragen soll und nicht mehr transparent, das finde ich irgendwie einen Schritt in die falsche Richtung.“

Auch ein Instagram-Video von seiner Hochzeit mit seinem Lebensmenschen Steven erntete zahlreiche Beschimpfungen, wie er erzählt. „Das war einer der schönsten Tage meines Lebens und ich kann die Kommentare gar nicht mehr durchlesen, weil es so viele negative Kommentare sind, und das ist einfach auch ein Zeichen, über solche Themen auch zu sprechen und Sichtbarkeit zu verbreiten“, so der Influencer.

So löste sein Gastauftritt in der Kindersendung „Sesamstraße“ eine Reihe schwulenfeindlicher Kommentare aus.

Das Video verursachte einen wahren Shitstorm. „Ich kann nicht fassen, dass 2025 so etwas noch passiert. Hass, Beleidigungen, Homophobie wie aus einer vergangenen Zeit“, so Brezina entsetzt dazu. Auch Simonetti ist immer wieder diesem Online-Hass ausgesetzt.

„Man denkt dann so: Thomas Brezina und ich haben bestimmt ein schönes Leben und wir leben in einer privilegierten Bubble, wo man so sein kann, wie man ist, aber man sieht ja trotzdem, wie die Reaktionen der Menschen darauf sind. Ich glaube, viele Menschen sind unzufrieden mit vielen Situationen, die ich auch oft nachvollziehen kann. Und dann sucht man natürlich Sündenböcke und Schuldige, denen man die Verantwortung dafür geben kann, dass in ihrem Leben was schiefläuft.“

Auch die Politik sei da mitschuldig. „Ich finde, die PolitikerInnen machen es ja vor. Trump pickt sich Transmenschen heraus, als wären sie der Staatsfeind Nummer 1. Das gibt der Gesellschaft auch einen Freifahrtsschein, Hass weiter zu verbreiten, und das finde ich schon sehr bedenklich.“

Er hofft aber, dass das, was er mit seinen Büchern, Charity-Projekten und seinem selbstbestimmten Auftreten vorlebt „irgendwo ankommt und die richtigen Gedanken auslöst.“