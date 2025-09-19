Regisseur Tim Burton und Filmstar Monica Bellucci haben sich getrennt

Der amerikanische Regisseur Tim Burton und die italienische Schauspielerin Monica Bellucci haben ihre Trennung bekannt gegeben. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: "Mit großem Respekt und gegenseitiger Zuneigung haben Monica Bellucci und Tim Burton beschlossen, sich zu trennen." Das Paar hatte sich im Oktober 2022 beim Lumière-Filmfestival in Lyon kennengelernt, wo Bellucci dem Regisseur einen Preis für sein Lebenswerk überreichte.

Aus der Begegnung entwickelte sich eine Beziehung und eine künstlerische Zusammenarbeit beim Film "Beetlejuice Beetlejuice", der 2024 bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere feierte. In dem Sequel zu Burtons Kultfilm von 1988 verkörperte Bellucci die Figur Delores, ein rachsüchtiges, frankensteinähnliches Wesen und Ex-Frau von Beetlejuice, gespielt von Michael Keaton. Der Film wurde ein Kassenschlager in Nordamerika und spielte fast 300 Millionen Dollar ein.

Monica Bellucci hat in Italien Status einer Ikone

Bellucci hat in Italien - wenn nicht sogar weltweit - den Status einer Ikone. Seit den 1990er-Jahren begeistert sie als erfolgreiche Schauspielerin und machte sich mit ihren Rollen in Filmen wie "Bram Stoker's Dracula", "Der Zauber von Malèna", "Irreversibel" und "Matrix Reloaded" einen Namen. Mit 51 spielte sie an der Seite von Daniel Craig in "Spectre" das älteste Bond-Girl. Das Repertoire der Italienerin reicht von populären Filmen bis zu Arthouse-Kino.