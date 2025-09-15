Tobias Moretti zum Eheglück: "Der Alltag ist einfach eine Sau"

Für Schauspieler Tobias Moretti ist die wichtigste Zutat zum Eheglück, sich als Paar vor dem Alltagstrott zu retten. "Der Alltag ist einfach eine Sau, und man muss schauen, dass der nicht alles auffrisst“, sagte der 66-Jährige Zeit. "Das Wichtigste ist, dass man bei all den Rollen, die man im Laufe des Lebens bekommt, als Eltern, bei der Arbeit, im Zusammenleben, immer noch ein Liebespaar bleibt."

Zusammen mit seiner Frau Julia betreibt Moretti in seiner Heimat Tirol einen landwirtschaftlichen Betrieb - zusätzlich zur Schauspielerei. "Eigentlich sind das zwei Lebensformen, die sich gegenseitig ausschließen." Wenn er spät vom Burgtheater oder einer Probe heimkomme, müsse er trotzdem am nächsten Morgen ran. "Ich merke, je älter ich werde, desto schwieriger wird der Spagat."