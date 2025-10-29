Rebecca Mir übernimmt nach "taff"-Aus Mega-Job bei RTL

Mir wird künftig neben Frauke Ludowig regelmäßig durch "Exclusiv" und "Exclusiv Weekend" führen. Damit tritt Mir die Nachfolge von Bella Lesnik an.

Sie wird ab 2026 auf RTL die Moderation des Starmagazins "Exclusiv" übernehmen, wie der der Kölner Privatsender bestätigt.

Es ist eine große Veränderung für Rebecca Mir . Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin wechselt nach ihrem Ausstieg als Moderatorin der ProSieben-Sendung "taff" zur Konkurrenz.

"Ich bin unglaublich stolz, ab 2026 neben Frauke durch die Sendung zu führen und Teil der RTL-Familie zu werden", sagte Mir über ihre Entscheidung.

Rebacca Mir hat zuvor 13 Jahre lang das ProSieben-Magazin "taff" moderiert. Im August dieses Jahres gab sie ihren Ausstieg bekannt.

"Schweren Herzens höre ich bei 'taff' auf. 'taff' war für mich nicht nur eine Sendung, sondern meine TV-Familie. Ich durfte lachen, lernen, wachsen und mit Menschen arbeiten, die zu Freunden geworden sind. Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben", erklärte sie damals auf Instagram und kündigte an: "Die Zeit ist für mich gekommen, neue Wege zu gehen."

Bekannt wurde die 33-Jährige im Jahr 2011, als sie in der sechsten Staffel von "Germany's Next Topmodel" den zweiten Platz holte.