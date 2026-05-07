Stars

Britischer Reality-Star stirbt mit 35 Jahren bei tragischem Unfall auf Hausparty

Jake Hall nach einem mutmaßlichen Unfall auf einer Hausparty auf Mallorca, Spanien.
07.05.2026, 16:11

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Jake Hall in einem Anzug und mit Sonnenbrille

Drama um den britischen Reality-TV-Star. Der aus der Show "The Only Way Is Essex" bekannte Brite Jake Hall soll Berichten zufolge am frühen Mittwochmorgen nach einem mutmaßlichen Unfall auf einer Hausparty auf Mallorca, Spanien, gestorben sein. Er wurde 35 Jahre alt.

Laut einem Bericht der britischen Sun zufolge fand die Polizei den Leichnam des Reality-Stars in einer spanischen Villa. 

Tod von Jake Hall: Ermittlungen dauern an

"Zeugen sagten den Ermittlern, er habe die ganze Nacht durchgefeiert und beschlossen, die Party in seiner gemieteten Unterkunft fortzusetzen", wird eine Quelle zitiert. Hall sei möglicherweise "durch Alkohol und andere Substanzen, die er konsumiert hatte, aufgebracht gewesen."

Laut Mirror wurde die Polizei um 7:30 Uhr Ortszeit zu einer Adresse in Santa Margalida im Norden Mallorcas gerufen. Hier fanden Beamte Hall regungslos in einer Blutlache. Er wies tödliche Kopfverletzungen auf, die offenbar von Glassplittern stammten. In den kommenden Stunden soll in Palma eine Autopsie durchgeführt werden. Die Ermittlungen der Guardia Civil dauern an. Es ist von einem Unfall die Rede. 

Eine Polizeiquelle teilte der Zeitung The Sun mit, dass man sich "auf die Theorie konzentriert, dass das Opfer bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, nachdem es mit dem Kopf gegen die Glastür geschlagen war." Der Insider merkte jedoch an: "Es ist noch zu früh, um mit Sicherheit zu sagen, was passiert ist."
kurier.at, spi  | 

Kommentare