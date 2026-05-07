Britischer Reality-Star stirbt mit 35 Jahren bei tragischem Unfall auf Hausparty

Drama um den britischen Reality-TV-Star. Der aus der Show "The Only Way Is Essex" bekannte Brite Jake Hall soll Berichten zufolge am frühen Mittwochmorgen nach einem mutmaßlichen Unfall auf einer Hausparty auf Mallorca, Spanien, gestorben sein. Er wurde 35 Jahre alt.

Laut einem Bericht der britischen Sun zufolge fand die Polizei den Leichnam des Reality-Stars in einer spanischen Villa.

Tod von Jake Hall: Ermittlungen dauern an

"Zeugen sagten den Ermittlern, er habe die ganze Nacht durchgefeiert und beschlossen, die Party in seiner gemieteten Unterkunft fortzusetzen", wird eine Quelle zitiert. Hall sei möglicherweise "durch Alkohol und andere Substanzen, die er konsumiert hatte, aufgebracht gewesen."