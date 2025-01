Rea Garvey: "Ich habe mich getrennt und es war ein gutes Gefühl"

Rea Garvey besingt in "Loving you hurts" eine persönliche, weniger glückliche Liebesgeschichte.

Rea Garvey besingt in "Loving you hurts" eine persönliche, weniger glückliche Liebesgeschichte.

Er ermutigt seine Fans, "ehrliche" Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie zunächst schmerzhaft sind.

Garvey betont die Wichtigkeit, nicht in unglücklichen Beziehungen zu bleiben.

Der irische Sänger Rea Garvey ist mit seiner Frau Josephine verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. In seiner Single "Loving you hurts", die auf seinem jüngsten Album "Halo" veröffentlicht wurde, besingt der ehemalige "The Voice of Germany"-Juror aber eine weniger glückliche Liebesgeschichte aus seinem eigenen Leben.

In einem Video auf Instagram erklärt der Musiker, was es mit dem persönlichen Songtext auf sich hat.

Rea Garvey: "Ich wusste nicht, was Liebe war" "Es geht darum, die richtige Wahl zu treffen, auch wenn es schwer ist", erklärt Garvey in der Video-Beschreibung. "Ich habe mich getrennt und es war schon ein gutes Gefühl, weil ich wusste, dass ich das Richtige gemacht habe", erzählt er dann in dem Clip, bevor er darüber spricht, wie eine seiner früheren Beziehungen endete. Zu seinen Verflossenen sei er eigenen Angaben zufolge "immer absolut ehrlich" gewesen. Einmal habe er zu einer seiner Ex-Freundin gesagt: "Du wärst besser dran, wenn du woanders hingehen würdest und jemand anderen triffst. Weil du kennst nur das Dorfleben und das ist nicht alles. Geh und genieße deine Zeit woanders." Dadurch sei es zur Trennung gekommen, was der 51-Jährige aber nicht bedauert. Er sei sich sicher, dass dies genau "das Richtige für die Person" war. "Wären wir zusammengeblieben, hätte sie die Welt nicht gesehen", so Garvey. "Ich war jung genug, um das zu verkraften und ich wusste sowieso nicht, was Liebe war."

Rea Garvey ermutigt zu ehrlichen Entscheidungen Seine Fans ermutigt er, zu ihren Entscheidungen zu stehen. "Ich denke, wir kennen alle dieses Gefühl: Wenn man etwas macht und man denkt, es ist das Richtige, aber es fühlt sich nicht gut an und ich will es nicht sagen, weil dann tut es dem anderen weh", so der Sänger. Es würde vielleicht für kurze Zeit schmerzvoll sein, "aber danach geht es der Person besser". Viel zu oft würden Menschen "kleine Lügen akzeptieren", die "am Ende aber eine riesige Lüge" ergeben würden. Sich hinter einer solchen Lüge zu verstecken - und eine Beziehung, die nicht funktioniert, aufrechtzuerhalten - habe er selbst aber nie für richtig gehalten.