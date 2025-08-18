Rapperin Badmómzjay: "Man soll Haltung haben"

Badmómzjay aus Brandenburg an der Havel zählt im deutschsprachigen Raum zu den angesagtesten Rap-Acts und Stimmen der Generation Z. Auch als Unternehmerin ist sie erfolgreich. In ihren Texten positioniert sich die 22-Jährige gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie. Shitstorms nimmt sie in Kauf. "Man soll Haltung haben", betonte sie im Interview mit der APA. Wenn ich eine Meinung habe, sage ich sie. Das macht mich aus und ist wichtig."

Diese Einstellung verfolgt die als Josy Napieray geborene Künstlerin ein Leben lang: "Ich war schon immer so, auch als Kind", sagt die Frau mit Markenzeichen langen roten Haaren und langen Fingernägeln. "Wenn mir etwas nicht gepasst hat oder wenn ich eine andere Meinung hatte, habe ich das immer gesagt. Ich bin auch so erzogen worden."

Im Gegensatz zu vielen Kolleginnen und Kollegen im Rapgenre beschränkt sich Badmómzjay in der Kommunikation nicht nur auf soziale Medien, sondern gibt auch gerne Interviews. "Ich glaube, manche haben auch gar nicht mal so viel zu sagen", schmunzelt sie. "Ich bin die Erste, die sich Interviews anguckt und wissen möchte, was ein Künstler zu seinem Album zu sagen hat. Deshalb finde ich es schade, wenn Künstlerinnen und Künstler nicht über ihre Kunst reden."