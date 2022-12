Rapper Diddy zeigt erstmals nach überraschenden Babynews Tochter Love

Der Rapper Sean "Diddy" Combs ist kürzlich zum sechsten Mal Vater geworden. Auf Instagram gewährte der 53-Jähren seinen fast 19,5 Millionen Followerinnen und Followern nun einen Einblick in seine Großfamilie und zeigte dabei erstmals seine neugeborene Tochter. "Frohe Weihnachten von meiner Familie an eure", kommentierte er zwei Schnappschüsse, die ihn gemeinsam mit mehreren Familienmitgliedern - darunter die Söhne Quincy (21) und Christian (24) und die 16-jährigen Zwillingstöchter Jessie and D’Lila - in Pyjamas und mit passenden Weihnachtsmannmützen zeigen.

Erstes Foto von Love Sean Combs

Auf einem Foto ist die kleine Love von hinten zu sehen. Auch sie trägt einen weihnachtlichen Rentier-Body. Seinen Post versah Diddy mit einem roten Herzen.