Rapper Bushido muss wegen gutartiger Erkrankung operiert werden

Rapper Bushido muss wegen einer Erkrankung operiert werden. Er habe "so ein Ding, was geschwollen ist", sagte seine Frau Anna-Maria Ferchichi in einem Video auf Instagram und zeigte auf eine Stelle vor Bushidos linkem Ohr. Das wollten sie bei einem MRT ärztlich abklären lassen. Wenige Stunden später gab es auf der Plattform ein Update: "Es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück", sagt Anna-Maria Ferchichi. "Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann."