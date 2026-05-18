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Rapper Bushido muss wegen gutartiger Erkrankung operiert werden

Er habe "so ein Ding, was geschwollen ist", sagte seine Frau Anna-Maria Ferchichi in einem Video auf Instagram.
18.05.2026, 08:58

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Anna-Maria Ferchichi mit dunklen, langen Haaren und Bushido mit Jacke lächeln in die Kamera.

Rapper Bushido muss wegen einer Erkrankung operiert werden. Er habe "so ein Ding, was geschwollen ist", sagte seine Frau Anna-Maria Ferchichi in einem Video auf Instagram und zeigte auf eine Stelle vor Bushidos linkem Ohr. Das wollten sie bei einem MRT ärztlich abklären lassen. Wenige Stunden später gab es auf der Plattform ein Update: "Es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück", sagt Anna-Maria Ferchichi. "Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann."

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Um welche Erkrankung es sich genau handelt, sagen die beiden nicht. "Aber ich finde alles, was nicht hingehört im Körper, muss raus, was da wächst", sagt seine Frau. Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, war in dem Video auch zu sehen, sagt aber nichts weiter.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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