Viertes Baby: Rap-Superstar Cardi B erneut schwanger

Rap-Superstar und Dreifach-Mama Cardi B (32) ist erneut schwanger. "Ich erwarte ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs", sagte die Musikerin in einem Interview des US-Senders CBS.

Cardi B schwanger: "Ich freue mich. Ich bin glücklich"

"Ich freue mich. Ich bin glücklich. Meine Situation fühlt sehr gut an. Ich fühle mich stark, sehr stark, dass ich all diese Arbeit machen kann - und all diese Arbeit machen kann, während ich ein Baby kreiere."