Rap-Superstar Cardi B bringt viertes Kind zur Welt

Rap-Superstar Cardi B (33) hat ihr viertes Kind bekommen. In einem längeren Instagram-Posting sprach die Sängerin ("Bodak Yellow", "WAP") über ein neues Kapitel in ihrem Leben und dass sie neben einem neuen Album auch ein neues Baby in die Welt gebracht habe.

Cardi B freut sich über einen Buben

In einer Instagram-Story führte sie weiter aus, dass es ein Bub sei. Ein Sprecher bestätigte die Geburt und sagte laut der Zeitschrift "People": "Cardi ist gesund und glücklich.".