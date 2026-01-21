Rachel McAdams mit eigenen Hollywood-Stern geehrt

Der kanadische Filmstar Rachel McAdams kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Vor jubelnden Fans enthüllte die Schauspielerin ihre Ehrenplakette auf dem "Walk of Fame". Auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood ist sie jetzt mit dem 2.833. Stern verewigt.

Im Blitzlichtgewitter der Fotografen räkelte sich die 47-Jährige strahlend auf der Plakette. Die zweifache Mutter brachte ihren Partner, den Drehbuchautor Jamie Linden, und ihre Eltern zu der Zeremonie mit. McAdams war als Tochter eines Lastwagenfahrers und einer Krankenschwester in einer Kleinstadt in Kanada aufgewachsen - und dankte ihren Eltern nun unter Tränen, dass diese ihr schon als Kind ermöglicht hätten, eine Schauspielklasse zu besuchen und ihre Träume zu verwirklichen.