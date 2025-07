Das Angebot für ihre Rolle im neuen "Superman"-Film bekam US-Schauspielerin Rachel Brosnahan ("House of Cards") an einem eher ungünstigen Ort.

"Ich war in SoHo, in einer öffentlichen Toilette", erzählte die 34-Jährige in der "Today Show" beim US-Sender NBC. "Ich hatte mein Telefon in der Hand" - in dem Moment sei auf dem Display der Name von "Superman"-Regisseur James Gunn erschienen.