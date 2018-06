Queen muss Termin aus gesundheitlichen Gründen absagen

Sorge um Queen Elizabeth II. nach einem Hitze-Schock: Aus gesundheitlichen Gründen hat die Queen einen Termin in London für Donnerstag absagen müssen. Die 92-jährige Monarchin sollte eigentlich in der Saint-Pauls-Kathedrale an einem Gottesdienst anlässlich der Gründung des Ordens vom Heiligen Michael und Georg vor 200 Jahren teilnehmen. "Die Königin fühlt sich heute angeschlagen und hat entschieden nicht teilzunehmen", teilte der Buckingham-Palast mit. Stattdessen habe sie ihren Cousin, Prinz Edward, Herzog von Kent, geschickt, um sie würdig zu vertreten.