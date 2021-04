Queen Elizabeth "hat Verständnis", dass Meghan in den USA geblieben ist

Auf Anraten ihrer Ärzte wird Herzogin Meghan am Samtag nicht an den Trauerfeierlichkeiten für den 99-jährig verstorbenen Prinz Philip teilnehmen. Ihr Mann, Philips Enkel Prinz Harry, soll sich indes in Vorbereitung auf die Beerdigung nach seiner Ausreise aus den USA in Großbritannien in Quarantäne begeben haben.