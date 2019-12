Pudding und Zipfelmütze: Weihnachtsgrüße der Royals

Wie herzig ist das denn?! Vier Generationen der Briten-Royals versammelten sich im Musikzimmer des Buckingham-Palastes und bereiteten gemeinsam einen Christmas-Pudding (ein traditionelles britisches Gericht zu Weihnachten, welches Trockenobst und Nüsse enthält) zu. Für den guten Zweck, denn die Kriegsveteranenorganisation "The Royal British Legion" hat zum diesjährigen Weihnachtsfest eine Aktion mit dem Titel "Together at Christmas" ins Leben gerufen.