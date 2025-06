Protest gegen Mega-Hochzeit von Jeff Bezos: "Venedig ist nicht zu kaufen"

"Venedig ist nicht zu kaufen, ist nicht zu vermieten und ist auch nicht die Kulisse für die Hochzeit eines der reichsten Männer der Welt. Das ist es, worauf Jeff Bezos die Stadt reduzieren möchte, mit der vollen Zustimmung und Unterstützung unserer korrupten Stadtregierung" , hieß es in einem Schreiben der Aktivisten.

Eine Gruppe von Aktivisten hat am Donnerstag in Venedig gegen die geplante prunkvolle Hochzeit von Amazon-Eigentümer Jeff Bezos (61) und seiner Verlobten Lauren Sánchez (55) protestiert. Am Glockenturm der Basilika San Giorgio auf der gleichnamigen Insel in der Lagune Venedig wurde ein Transparent mit dem Namen "Bezos" aufgehängt - überdeckt von einem roten "X".

Versammlung an Rialto-Brücke geplant

Bürgerbewegungen planen weitere Initiativen. So ist am Freitagnachmittag eine Versammlung an der Rialto-Brücke geplant, bei der Aktivisten gegen die Mega-Hochzeit demonstrieren wollen. "Kein Platz für Bezos", lautet der Slogan der Protestaktion des Bürgerverbands "Laboratorio Morion".

Zu den Hochzeitsfeierlichkeiten vom 24. bis zum 26. Juni werden 250 prominente Gäste erwartet, viele davon stammen aus der Welt des Showbusiness. Die Mega-Hochzeit sorgt daher in Venedig für unterschiedliche Reaktionen. Während manche sich darauf freuen, Promis aus nächster Nähe zu sehen, bereiten Aktivistengruppen schon seit Wochen Protestaktionen gegen einen der reichsten Männer der Welt vor, der laut Forbes ein Vermögen von 215 Milliarden Dollar (rund 188 Mrd. Euro) besitzt. "Venedig darf nicht zum Tummelplatz für Superreiche werden, während die Bürger die Stadt verlassen müssen, weil sie sich die teuren Mieten nicht leisten können", betonte eine Sprecherin des Bürgerverbands, der sich unter anderem gegen Kreuzfahrtschiffe in der Lagune und für eine faire Wohnungspolitik einsetzt.

Anfang 2019 wurde die Affäre von Bezos mit der Hubschrauberpilotin und früheren Fernsehmoderatorin Sánchez bekannt. Beide waren zu dem Zeitpunkt noch mit anderen Partnern verheiratet. Scheidungen folgten. Bezos warf dem Boulevardblatt National Enquirer öffentlich den Versuch vor, ihn mit Informationen über die Affäre erpressen zu wollen. Später wurde Sánchez' Bruder als Tippgeber enttarnt. Bezos' Ehefrau Mackenzie Scott wurde durch die Scheidung zu einer der reichsten Frauen der Welt und spendet seitdem großzügig.

Bezos machte Sánchez 2023 Heiratsantrag

2023 erhielt Sánchez einen Heiratsantrag von Bezos. Das Paar befand sich im Urlaub in Südfrankreich, als der Milliardär um ihre Hand anhielt. Anschließend soll Bezos zu einer exklusiven Verlobungsparty auf einer Superjacht im italienischen Positano geladen haben, zu deren Gästen Barbra Streisand und Salma Hayek Pinault zählten.

Mit der Hochzeit in Venedig wandelt Bezos auf den Spuren von George Clooney und Amal Alamuddin. Die beiden gaben sich 2014 in Venedig das Ja-Wort. Die Traumhochzeit in einem Luxushotel verzückte die Lagunenstadt, die den Glanz vergangener Tage erlebte. Filmstars, Starsänger und Topmodels strömten damals für die "Hochzeit des Jahrhunderts" nach Venedig, wie die italienische Presse die Trauzeremonie des Hollywood-Beaus Clooney mit der Menschenrechtsanwältin mit Oxford-Diplom bezeichnete. Für die Super-Hochzeit kamen die Schauspieler Matt Damon, Bill Murray, Robert De Niro und das Supermodel Cindy Crawford nach Venedig. Auch die Modejournalistin Anna Wintour war Gast bei der Hochzeit, über die ihr Modemagazin Vogue exklusiv berichtete.