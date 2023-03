Priyanka Chopra: Das Einfrieren meiner Eizellen hat mir Freiheit verschafft

Schauspielerin Priyanka Chopra ("Love Again") verschaffte das Einfrieren ihrer Eizellen eigenen Angaben zufolge "eine solche Freiheit". Im "Armchair Expert"-Podcast sprach die 40-Jährige über ihre Entscheidung. "Ich habe es in meinen frühen 30ern getan. Ich wollte einen bestimmten Punkt in meiner Karriere erreichen", so Chopra. "Außerdem hatte ich die Person, mit der ich Kinder haben wollte, noch nicht kennengelernt. Das macht Angst."