Prinzessin Birgitta: Peinlicher Fehler auf ihrem Grab

Peinlich, unangenehm und für die Familie sicherlich auch ärgerlich: Am Grab von Prinzessin Birgitta aus Schweden ist ein Fehler passiert, der eigentlich nicht passieren sollte.

Die Schwester von König Carl Gustaf (79) verstarb am 4. Dezember 2024 im Alter auf Mallorca. Ihre Beerdigung fand am 15. Dezember auf dem Königlichen Friedhof im Hagapark in Stockholm statt. Birgitta wurde 87 Jahre alt – doch glaubt man der Inschrift auf ihrem Grab, wurde sie 97 Jahre alt. Denn am Grabkreuz ist als Geburtsjahr nicht 1937, sondern 1927 angegeben.