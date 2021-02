Prinzessin Beatrix: Warum die frühere Königin einmal im Gefängnis saß

"Machen sie drei draus", soll Beatrix' Mutter den Polizisten aufgefordert haben, um ihren Töchtern eine Lektion zu erteilen. Und diese soll auch gefruchtet haben: Laut der Biografin sollen Beatrix und ihre Schwester nie wieder etwas gestohlen haben.

Bevor Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinzessin der Niederlande, am 30. April 2013 das Amt an ihren Sohn Willem-Alexander übergab, war sie Königin der Niederlande. Seit ihrer Abdankung lautet ihr offizieller Titel Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrix der Niederlande. Am 31. Jänner hat die ehemalige Monarchin ihren 83. Geburtstag gefeiert. Ihrem Ehemann, dem 2002 verstorbenen deutschen Diplomaten Claus von Amsberg gebar sie drei Söhne: Willem-Alexander, Constantijn und Friso, der 2012 an Komplikationen infolge der Hirnschädigung, die er bei einem Skiunfall erlitten hatte, verstarb. Mittlerweile ist die frühere Königin Großmutter von acht Enkelkindern.