Prinz Williams knappe Antwort auf Frage, ob er schon mit Harry gesprochen hat

William soll nach Aussagen seines Bruders unter anderem Zweifel an dessen Beziehung mit seiner heutigen Frau Meghan ge├Ąu├čert haben. William habe ihm nicht von der Heirat abgeraten, aber "er hat schon sehr fr├╝h Zweifel ge├Ąu├čert", sagte Harry im ITV-Interview. Sein Bruder habe ihn gewarnt, dass es "sehr hart" f├╝r ihn werden k├Ânne. "Vielleicht hat er die Reaktion des britischen Boulevards vorausgeahnt."

Harry kritisierte zudem die Strategie seiner Familie, Geschichten und Narrative in den britischen Boulevardmedien zu platzieren. Wenn "royale Insiderquellen" zitiert w├╝rden, k├Ąmen diese Informationen vom Palast. Korrespondenten w├╝rden gef├╝ttert und stellten das Narrativ nicht infrage. "So wie sich die britische Presse momentan auff├╝hrt, f├╝gt das Gro├čbritannien gro├čen Schaden zu", so Harry im Rahmen seiner Buchver├Âffentlichung Anfang des Jahres.

W├Ąhrend er in seinem Buch und den Interviews hart austeilt, schw├Ąchte der Prinz fr├╝here Vorw├╝rfe jedoch ab: Meghan und er h├Ątten in einem vergangenen Interview der US-Talkmasterin Oprah Winfrey trotz anderslautender Berichte der Royal Family keinen Rassismus vorgeworfen, betont er. Es gebe f├╝r ihn einen wichtigen Unterschied zwischen Rassismus und einer "unbewussten Voreingenommenheit", die er fr├╝her auch bei sich selbst festgestellt habe und die in royalen Kreisen g├Ąngig sei. Werde man auf diese hingewiesen, sei man in der Verantwortung, diese Einstellung zu ├Ąndern, was er selbst getan habe.