Prinz William stand vor schwieriger Entscheidung über Bruder Harry

Das Promiportal Us Weekly berichtet unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass es "keine leichte Entscheidung" Williams war. "Am Ende hat er sich dafür entschieden, sie einzuladen, weil sie sich alle einig waren, dass es sehr angemessen ist", so der Insider. "Trotz all ihrer Differenzen in der Vergangenheit, von denen viele noch immer bestehen, hätte die Königin dies gewollt. Und William wusste sehr gut, dass es nicht an der Zeit war, am Groll festzuhalten oder sich von seinem Bruder zu distanzieren. Sie mussten sich zusammenreißen und ihr, der Monarchie und den Menschen ihren Respekt erweisen."