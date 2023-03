Prinz William besuchte britische Soldaten nahe Grenze zur Ukraine

Der britische Kronprinz William ist am Mittwoch zu einem Besuch in Polen eingetroffen. Er wolle dort britischen und polnischen Militärangehörigen danken, die an der Unterstützung für die Ukraine beteiligt seien, hieß es in einer Mitteilung des Kensington-Palasts am Abend. Der 40-Jährige habe am ersten Tag des zweitägigen Besuchs unter anderem einen britischen Militärstützpunkt in der Stadt Rzeszów nahe der Grenze zur Ukraine besucht, so die Mitteilung weiter.