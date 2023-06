Prinz Harry zum 2. Tag seiner Befragung bei Gericht eingetroffen

Konservative Medien kommentierten am Mittwoch, der K√∂nigssohn habe sich in Widerspr√ľche verwickelt. Hingegen betonten liberale Analysten, der F√ľnfte der britischen Thronfolge habe mit seiner Kritik an einer unheilvollen Allianz von Regierung, Boulevardpresse und K√∂nigshaus zu Recht schwere Missst√§nde angesprochen.