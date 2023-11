Prinz Harry: Peinlicher Moment bei Puck-Wurf beim Eishockey in Vancouver

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan verfolgten Montagabend in der VIP-Loge der Rogers Arena in Vancouver, Kanada, ein Eishockeyspiel - und hatten dabei sichtlich Spaß, wie ein Video auf Social Media zeigt. Harry hatte außerdem die Ehre, vor Beginn des Spiels den Puck zu werfen - dabei brauchte der Herzog von Sussex aber eine subtile Hilfe.

Harry posierte für Fotos, statt Puck zu werfen

Ein auf X veröffentlichter Clip zeigt Harry und Meghan in der VIP-Loge. Als die Canucks das Spiel gewannen, sprang Harry auf und Meghan stellte ihr Weinglas ab. Beide begannen zu tanzen, um den Sieg zu feiern, während der "Simple Minds"-Hit "Don't You Forget About Me" lief.

