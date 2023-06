Prinz Harry bei Gericht: Befragung nahm an Schärfe zu

Am zweiten Tag des Kreuzverhörs von Prinz Harry im Bespitzelungsprozess gegen den "Mirror"-Verlag (MGN) hat der Ton deutlich an Schärfe zugenommen. Der Royal musste sich am Mittwoch in London erneut den Fragen von MGN-Anwalt Andrew Green stellen. Der stellte neben der Beweisführung des Prinzen bei seiner Klage wegen angeblich illegaler Informationsbeschaffung auch die Motivation des 38-Jährigen infrage.