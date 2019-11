Premier Jacinda Ardern spielt Reiseführerin für Stephen Colbert

Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern hat sich für US-Talkmaster Stephen Colbert in eine Reiseführerin verwandelt, ihn quer durch Auckland kutschiert und mit ihm gemeinsam Karaoke gesungen. Der ungewöhnliche Auftritt der Premierministerin wurde jetzt in Colberts " Late Show" gezeigt, weitere Einspieler von einem Neuseeland-Besuch des Talkshow-Gastgebers sollen im Lauf der Woche folgen.

Zum Auftakt holt Ardern Colbert persönlich mit dem Auto vom Flughafen ab - natürlich in einem Elektrofahrzeug. Auf der Fahrt zu ihrem Haus singen die beiden gemeinsam den Queen-Hit "Bohemian Rhapsody", anschließend heizen sie für ein "neuseeländisches Staats-Diner mit Würsteln und Weißbrot" den Grill in Arderns Garten in Auckland an, zu dem auch Sängerin Lorde vorbeischneit.