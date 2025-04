Nach Trennung von Verlobter: Post Malone verliebt in Paris mit neuer Freundin

US-Musiker Post Malone hat eine neue Frau in seinem Leben, nachdem er seine Verlobung mit der Mutter seines Kindes aufgelöst hat.

Der Sänger soll sich bereits Ende 2024 von seiner langjährigen Partnerin, deren Name nie öffentlich bekannt gegeben wurde, getrennt haben, hatte TMZ im März berichtet.

Anfang dieses Jahres begann er dem US-Portal zufolge mit Christy Lee, einer Studentin der Parsons School of Design in New York City, auszugehen.