Popstar Adele gab Jennifer Lawrence einen Karrieretipp, den sie nicht annahm

Hollywoodstar Jennifer Lawrence (32) hat nach eigenen Worten einmal einen Karrieretipp von Adele (34) bekommen. Die Sängerin habe ihr abgeraten, eine Hauptrolle in dem Science-Fiction-Film "Passengers" (2016) anzunehmen, berichtete Lawrence in einem Interview der New York Times. "Adele sagte mir, ich solle es nicht tun! Sie meinte: 'Ich habe das Gefühl, dass Weltraumfilme die neuen Vampirfilme sind.'"