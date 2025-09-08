"Polizeiruf 110": Deutscher Schauspieler Horst Krause ist tot

Der in Deutschland populäre Schauspieler Horst Krause, bekannt aus der Krimireihe "Polizeiruf 110", ist am Freitag (5. September) im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow bei Berlin gestorben. Das teilte seine Familie am Montag dem RBB mit. Er hieß im echten Leben wie seine Fernsehfigur, der kugeliger und brummiger Dorfpolizist Horst Krause.

Fans mochten den Schauspieler, wie er mit seinem Hund als Sozius auf einem alten Motorrad durch Brandenburg fuhr oder durch die warmherzig erzählten Geschichten polterte. Neben dem "Polizeiruf" gab es auch den ARD-Ableger "Polizeihauptmeister Krause". Darin ging es um das Privatleben des Dorfpolizisten, also um "Hotti" und seine Schwestern Elsa und Meta, die einen Gasthof betreiben.