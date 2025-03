Pierce Brosnan und Helen Mirren innig auf dem roten Teppich: "Liebe sie über alles"

Die Hollywoodstars Pierce Brosnan und Helen Mirren haben sich bei der Premiere ihres neuen Projekts "Mobland" in London sichtlich vertraut und innig auf dem roten Teppich präsentiert.

Brosnan und Mirren werden in der kommenden TV-Serie von Guy Ritchie als Gangsterbosse Conrad und Maeve Harrigan zu sehen sein. Ab 30. Mai abrufbar beim Streamingdienst Paramount+.

Brosnan und Mirren bei der "Mobland"-Premiere in London

Brosnan hat nur positives Worte für Kollegin Mirren übrig. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte er: "Wir genießen die Gesellschaft des jeweils anderen sehr. Ich bin ein großer Bewunderer von Helens Arbeit. Ich finde, sie ist eine wunderschöne Frau." Mirren sei ein "Kraftpaket". "Sie hat eine Menge Herz, eine Menge Seele. Ich liebe sie über alles". Für den Film "Rififi am Karfreitag" von 1980 standen sie schon vor vielen Jahren gemeinsam vor der Kamera: "Mein erster Film war mit ihr - aber es war nicht wirklich mit ihr. Ich war nur irgendwo in dem Film."

Gangsterboss statt Geheimagent

Übrigens: Brosnan hat kein Interesse an einer Rückkehr als James Bond. "Das ist jetzt der Job eines anderen Mannes", sagte der ehemalige 007-Darsteller ("GoldenEye", "Die Welt ist nicht genug") der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich wünsche allen nur das Beste."

Der irische Schauspieler hatte den berühmten Geheimagenten von 1995 bis 2002 in vier Filmen gespielt. Nach dem Abschied von Brosnans Nachfolger Daniel Craig wird ein neuer Bond-Darsteller gesucht.