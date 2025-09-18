Nach Trennung: Pietro Lombardi spricht über Sterilisations-Pläne

Nach drei Kindern würde er in Erwägung ziehen, sich sterilisieren zu lassen. Mit dieser Auskunft im Rahmen einer Instagram-Story sorgte Pietro Lombardi kurz nach seiner Trennung von Laura Maria Rypa für Aufsehen. Leibliche Kinder würden für ihn nicht mehr infrage kommen.

Lombardi über Sterilisation: "Vielleicht in der Zukunft"

Wie ernst es der ehemalige "DSDS"-Star mit dem Eingriff wirklich meint, verriet er jetzt der Bild-Zeitung.

Tatsächlich sei der Kommentar nicht ernst gemeint gewesen. "Meine Aussage zu der Sterilisation war eher etwas ironisch gemeint für den Moment", führte Lombardi aus. "Das bezog sich eher auf die Frage, ob ich mir noch ein Mädchen wünsche."