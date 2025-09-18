Nach Trennung: Pietro Lombardi spricht über Sterilisations-Pläne
Zusammenfassung
- Pietro Lombardi sorgte mit einer Aussage über mögliche Sterilisation nach drei Kindern für Aufsehen.
- Er stellte nun klar, dass die Bemerkung nicht ernst gemeint war.
- Die Aussage war ironisch und bezog sich auf die Frage nach einem weiteren Kind.
Nach drei Kindern würde er in Erwägung ziehen, sich sterilisieren zu lassen. Mit dieser Auskunft im Rahmen einer Instagram-Story sorgte Pietro Lombardi kurz nach seiner Trennung von Laura Maria Rypa für Aufsehen. Leibliche Kinder würden für ihn nicht mehr infrage kommen.
Lombardi über Sterilisation: "Vielleicht in der Zukunft"
Wie ernst es der ehemalige "DSDS"-Star mit dem Eingriff wirklich meint, verriet er jetzt der Bild-Zeitung.
Tatsächlich sei der Kommentar nicht ernst gemeint gewesen. "Meine Aussage zu der Sterilisation war eher etwas ironisch gemeint für den Moment", führte Lombardi aus. "Das bezog sich eher auf die Frage, ob ich mir noch ein Mädchen wünsche."
Zurzeit hat er also nicht vor, sich sterilisiert zu lassen. "Aber wer weiß, vielleicht in der Zukunft", verriet der Sänger, der sich noch eine Tochter wünscht. "Auch wenn ich anscheinend nur Jungs kann", scherzte Lombardi, der sich vorstellen kann, ein Mädchen zu adoptieren.
Lombardi hat aus seiner Beziehung mit Sarah Engels einen Sohn. Mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa hat er zwei weitere Söhne, die im Jänner 2023 und August 2024 geboren wurden.
Das Ex-Paar hatte eigentlich vor, 2025 zu heiraten, wie der ehemalige "DSDS"-Gewinner im März letzten Jahres bekanntgab. Im Oktober 2024 sah sich Lombardi mit Vorwürfen der häuslichen Gewalt konfrontiert. Der Bild-Zeitung zufolge habe Rypa mit Blutergüssen am Hals in der Kölner Uniklinik behandelt werden müssen. Das Spital erstattete schließlich Anzeige wegen Körperverletzung. Lombardis Anwalt bestätigte einen Polizeieinsatz, wies Gewaltvorwürfe aber zurück.
Im August dieses Jahres machte Rypa die Trennung bekannt.
