Die Trennung hätte das Expaar deshalb bisher "aus Rücksicht auf uns und unsere Familien für uns behalten". "Gleichwohl ist uns aber bewusst, dass Ihr nach all den Jahren, die ihr uns so treu begleitet habt, natürlich ein Interesse daran habt, was mit den 'Imhofs' passiert ist! Ich bin sehr dankbar für unsere 13-jährige Ehe und die wundervollen Kinder, die wir auf die Welt gebracht haben und für die wir weiterhin gemeinsam sorgen", so Imhof in ihrem Statement weiter. Sie bedanke sich für das Verständnis und Familien und gemeinsamen Freunden für "Loyalität, weise Worte, Unterstützung und Liebe".